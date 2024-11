Oasport.it - LIVE Maratona New York 2024 in DIRETTA: si muovono Obiri e Lokedi, attesa tra i big maschili

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:33 Regia internazionale che stacca sulle fasi conclusive della prova wheelchair maschile. Sarà sfida tra gli americanoi Romanchuk e Weir, ed il giapponese Suzuki. 15:29 Come detto non ci sono professionisti italiani al via. Giungono notizie però di quasi 3000 partecipanti del Bel Paese, un record sensazionale. 15:25 Top runnerche si lasciano alle spalle il ponte di Verrazzano ed iniziano il lungo tratto che transiterà a Brooklyn ed in quel del Queen. 15:21 Fasi finali invece per le gare riservate agli atleti in carrozzina, che iniziano ad intravedere Central Park. 15:17 Tornando alle top runner le kenyane Hellene Sharonprovano ad aumentare l’andatura quando ci avviciniamo al dodicesimo km di corsa. Si fanno vedere in testa le favorite. 15:14 Costo del pettorale di circa 330 euro per i non residenti.