Litigata furiosa tra vip dietro le quinte di Ballando: "Ti stacco la testa"

Nell’ultima puntata dicon le Stelle Selvaggia Lucarelli ha fatto riferimento a una presuntatra due concorrenti. La giurata ha chiesto a Luca Barbareschi: “Mi sono arrivate delle voci. ma è vero cheletu e Alan vi siete detti delle cose? Mi hanno detto che è volato un “pezzo di ”. E poi uno ha detto “tila”. Luca Barbareschi non ha voluto rispondere ed ha cercato di cambiare discorso per evitare l’argomento. Ovvi però a Domenica In, Rossella Erra è tornata sul caso della presuntaed ha chiesto ad Alan Firedman cosa è accaduto nel backstage dicon le Stelle con Luca Barbareschi: “Luca svicola, quindi parla tu. Queste cose dette o non dette, cosa è successo davvero?“. Anche Alan non ha risposto, ma si è limitato a dire che non sopporta la maleducazione.