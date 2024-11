Tpi.it - La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della 16esima puntata

La: leStasera, domenica 3 novembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda lade La, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap¬†racconta la voglia di riscatto del giovane G√ľlcemal ?ahin, interpretato da Murat √únalm??, gi√† noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme ledi oggi.Nelladi questa sera¬†Deva confida a Gara il conforto che le dava da piccola una zuppa speciale preparata da suo padre, Ibrahim, che ora le manca.¬†Ipek dichiara il suo amore a Armagan mentre lo accompagna in aeroporto, portandolo a rinunciare alla partenza per restare con lei.