Bergamonews.it - Il Volley Bergamo torna a giocare in casa: alle 17 sfida con Vallefoglia

Treviglio. Il1991ad abbracciare il pubblico del PalaFacchetti, che riapre le porte per la seconda volta in questo strano avvio di campionato che ha tenuto le rossoblù lontano daper ben quattro turni su cinque. Con un bilancio di tutto rispetto: tre vittorie e ko a Conegliano. Con l’altra sconfitta che è arrivata proprio a Treviglio con Talmassons. Ritmo inusuale, ma in settimana la vittoria di Roma ha restituito fiducia ed energia: “Ha confermato che, quando spingiamo e facciamo il nostro gioco, possiamo fare bene anche contro squadre molto competitive”. Ne è convinta Linda Manfredini, la centrale che ha macinato punti sin qui: 56 in 5 gare.  “Ora, però, è arrivato il momento di sfruttare anche la forza dei nostri tifosi: mi dispiace che nella prima innon ci siamo riusciti, probabilmente perché nelle sfidelinghe ci sono più aspettative.