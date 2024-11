Ilgiorno.it - "Il nostro modello da Napoli"

Nel 2012 il lancio di Nss Magazine, una rivista di moda e cultura pop. Poi l’apertura di uno store online e alcuni allestimenti temporanei a Milano, Roma e. Infine, nel dicembre 2023 la nascita ufficiale di Nss Edicola, con un primo chiosco nel capoluogo campano - la sigla era in origine acronimo di “Naples street style“. Quello di Milano, in piazza Buozzi, arriva nel luglio 2024, con apertura definitiva a settembre. "Ildi business dell’edicola sta in piedi se accompagnato da altro", racconta Francesco Abazia (foto), Head of editorial content di Nss. E allora via all’esposizione di libri e soprattutto del merchandising Nss: magliette, cappelli, borracce, bicchieri, accendini, tazzine da caffé. Tutti con uno slogan che parla della città e alla città: nel caso meneghino, “Ti odio Milano ti amo”.