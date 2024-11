.com - Eccellenza / Montecchio Gallo e Chiesanuova al comando, Alma Fano sempre più ultima

Leggi tutto su .com

L’undici di Magi e Mobili hanno vinto in trasferta in casa della Sangiustese dei Portuali Dorica. Torna alla vittoria il MonteVALLESINA, 3 novembre 2024 – L’undici di Magi e Mobili hanno vinto in trasferta in casa della Sangiustese dei Portuali Dorica. Vince in casa il Tolentino ed è una notizia. OSIMANA – MONTURANO 1-0 Osimana: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Calvigioni (Borgese), Bellucci, Micucci, Bugaro (Mafei), Bambozzi (Buonaventura), Gigli (Marchesini), Minnozzi, Alessandroni (Fermani). A disp. Cingolani, Sasso, Tucci, Colonnini,All. Labriola. Monturano: Monti, Morelli, Muzi (Curzi), Piras, Adami, Ballanti, Altobello, Ercoli, Rotondo (Fabi), Palestrini (Cisbani) Verini (De Carolis). A disp. Racchinini, Gallucci, Pasquali, De Carolis, Lucarelli, Natale All. Martinelli.