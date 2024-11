Gqitalia.it - Di cosa parliamo quando parliamo di non monogamia etica

La nonsta diventando un tema sempre più discusso e attuale nel panorama delle relazioni moderne. Per esempio, potrebbe esservi capitato di intercettare questa formula su Tinder o altre app d'incontri. Con sempre più persone alla ricerca di connessioni autentiche e meno convenzionali, d'altronde, cresce l’interesse per alternative alle tradizionali dinamiche di coppia patriarcali e binaristiche. Mavuol dire davvero non? E come si differenzia da altre modalità di relazione? Beh, siete nel posto giusto per scoprirlo.