Iodonna.it - Cosa fanno courier e registar? Chi porta al grande pubblico opere in mano a collezionisti privati? Chi assicura un Caravaggio? Sono molte le professioniste che garantiscono il successo di un'esposizione in ruoli defilati. E perfino un po' misteriosi

Leggi tutto su Iodonna.it

È il 3 novembre 1961. Alla National Gallery of Art di Washington, Jacqueline Kennedy inaugura la mostra I tesori di Tutankhamon dal Cairo che apre l’era delle grandi esposizioni d’arte. Un business milionario, che oggi movimenta migliaia dida grandi musei, che vengono prestate e viaggiano per il mondo. Dietro a un Picasso che vediamo esposto a Milano e che arriva da New York, c’è un lavoro organizzativo certosino, in cui è sempre più rilevante la presenza femminile.