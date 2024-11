Calcio | Roma beffatavince 3-2 il Verona

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

20.00 Al Bentegodi gol, emozioni e tanti errori,beffata al minuto 88: 3-2. Hellas tre volte in vantaggio con beffa finale firmata Harroui. La gara si sblocca al 13'con Tengstedt favorito da un errore in disimpegno di Zalewski.Lasi scuote e trova il pari al 28' con Soulè. Dura poco la parità: 34',su corner svetta Magnani per il 2-1.Nella ripresa latrova presto il pareggio con Dovbik. A questo punto l'inerzia della gara è tutta per la squadra di Juric. I giallorossi premono, ma all'88' Harroui firma la beffa.