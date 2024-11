Bubinoblog - BALLANDO: LA RAI FESTEGGIA LA VITTORIA CON SUPER PICCO DELLO SHOW DI MILLY CARLUCCI

In Rai c’è aria di festa.con le Stelle, lodiretto e condotto da, ha di nuovoato Tu Si Que Vales, il talent di Canale 5 con Maria De Filippi. Nel dettaglio abbiamo 3.390.000 telespettatori e uno share del 25,94% pera fronte di 3.409.000 telespettatori e il 24,88% del competitor che ha chiuso poco prima. La differenza di circa 1 punto percentuale si conferma nella sostanza anche in sovrapposizione e con una Rai1 che vanta un carico pubblicitario da tv commerciale. Un anno faottenne il 22,40% di share, quindi cresce di 3,5 punti percentuali sul 2023, mentre Tu Si Que Vales conquistò il 27,90%, calando di 3 punti su 12 mesi fa. A Viale Mazzini sino non solo gli ascolti ma unaraccolta pubblicitaria nei target più pregiati, leggi spendenti, che nulla c’entrano con l’età anagrafica.