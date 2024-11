Ilnapolista.it - Ancelotti firma la prefazione del libro di Papa Francesco sullo sport: «chi vince non sa che cosa si perde»

ladeldi: «chinon sa chesi» Avvenire pubblica ladi Carloaldiche è già uscito in Spagna e a dicembre sarà disponibile anche in Italia. Il titolo spagnolo è “Más allá de los limites. El deporte según elFrancisco” (Romana Editorial), opera curata da monsignor Dario Edoardo Viganò e dal giornalista Valerio Alessandro Cassetta. Il testo in undici capitoli. Avvenire anticipa ladell’allenatore Carlo. Ilè una raccolta dei discorsi del Santo Padre. Ladi CarloSe l’importanza dellonella società contemporanea è innegabile, la sua capacità di permeare con messaggi e valori positivi il tessuto delle nuove generazioni appare sempre più sorprendente.