Amici pagelle sesta puntata | cosa è successo domenica 3 novembre

Ladi24 non delude mai, tra sorprese, sfide e piccoli scandali che accendono lo studio di Maria De Filippi. Questa settimana, laha regalato momenti di alta tensione e reazioni non proprio pacate, con i professori divisi tra sanzioni esemplari e improbabili difese. Al centro della scena, TrigNo, l’allievo “ribelle” che rischia l’espulsione, e Oriella Dorella, étoile del Teatro alla Scala, che con un commento sulla linea di una ballerina ha scatenato un polverone online. Ma chi ha colpito nel segno e chi ha fatto un passo falso? Di seguito i voti della settimana, senza filtri. Anna Pettinelli dà un ammonimento a TrigNo ma non lo espelle. Voto: 9 Ladi24 inizia con un colpo di scena: Maria De Filippi mostra un video in cui alcuni allievi infrangono le regole della scuola, e il protagonista principale delle infrazioni è TrigNo.