Zonawrestling.net - WWE: Tre nomi lasciano la federazione

Leggi tutto su Zonawrestling.net

(Zonawrestling.net - sabato 2 novembre 2024) La WWE sta vivendo un periodo di boom, con vendite di biglietti da record e seguito sempre in crescita in tutto il mondo. Ma non tutti i wrestler riescono a trovare spazio nel roster, soprattutto ora che RAW e Smackdown durano entrambi due ore. E a quanto pare tresono stati licenziati proprio questa sera, alla vigilia di Crown Jewel. Corbin, Nox e Hartwellla WWE. Come riportato da Sean Ross Sapp di Fightful Select, Indi Hartwell, Tegan Nox e Baron Corbin hanno ricevuto comunicazione del loro licenziamento e presto saranno liberi di trovare nuove date nel circuito indipendente. Tegan Nox e Indi Hartwell, a quanto pare, sono state licenziate e avranno 90 giorni di preavviso prima di poter prendere nuovi accordi, mentre Corbin ha ricevuto la comunicazione che il suo contratto non sarà rinnovato. That’s all she wrote folks.