Sport.quotidiano.net - Virtus, tanti problemi. Non solo il centro, ma anche Clyburn

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

di La sconfitta di Milano apre diversi interrogativi in casa. Domande alle quali può risponderela proprietà e che hanno tutte una base comune: se in Eurolega si vuole invertire la rotta bisogna cambiare la squadra. In questo momento il club ha le mani legate e per poter imbastire qualche operazione in entrata deve necessariamente prima perfezionare alcune cessioni. I due elementi che il club è pronto a salutare sono Ante Zizic e Andrejs Grazulis. Il primo è da quasi un anno che non riesce a entrare nei meccanismi della formazione allenata da Luca Banchi e sebbene un accordo con il Besiktas fosse stato trovato, la proposta è stata completamente rispedita al mittente dal giocatore che non vuole lasciare Bologna.