Ilgiorno.it - Viavai sospetto di auto. Arrestati due uomini con un chilo di cocaina

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Prosegue quotidiana l’attività di contrasto allo spaccio di droga nel territorio: l’altro giorno la polizia di Stato di Busto Arsizio ha tratto in arresto due cittadini albanesi di 38 e 31 anni, per detenzione diai fini di spaccio. Agli investigatori del commissariato di Busto Arsizio erano arrivate informazioni relative alla presenza sospetta di alcunemobili in una via periferica della città; in particolare era segnalato un continuo andirivieni di veicoli, che con brevi soste permettevano a una persona, descritta come un uomo di corporatura robusta, di salire a bordo per poi, poco dopo, scendere e rientrare nella palazzina situata sulla via. Gli agenti si sono quindi appostati per verificare le informazioni ed hanno notato l’arrivo di un furgone sul quale, appena fermato, è salito un uomo proveniente dalla vicina palazzina, portando con sé una busta di plastica.