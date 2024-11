Lapresse.it - Ucraina, 007 Kiev: “7mila soldati nordcoreani diretti verso il Paese”

Leggi tutto su Lapresse.it

L’intelligence militareha dichiarato che più di 7.000con equipaggiamento e armi russe sono stati trasportati in aree vicine all’. L’agenzia, nota con l’acronimo Gur, senza specificare la fonte delle informazioni, ha dichiarato che le truppe nordcoreane sono state addestrate in cinque località dell’Estremo Oriente russo per combattere al fianco di Mosca contro: “Cinque morti e 68 feriti nell’ultimo giorno di attacchi russi” Cinque persone sono morte e 68 sono rimaste ferite ina seguito degli attacchi russi nell’ultima giornata. Lo hanno riferito le autorità regionali ucraine, come riporta il Kyiv Independent. Le forze ucraine hanno abbattuto 39 dei 71 droni di tipo Shahed e altri droni non identificati lanciati dalla Russia durante la notte, ha riferito l’Aeronautica militare.