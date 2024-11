Anteprima24.it - Ucciso nel Napoletano: sospetti si concentrano su un 17enne

Tempo di lettura: < 1 minutoCol passare delle ore idegli inquirenti che indagano sulla morte di Santo Romano, il ragazzo di 19 anni raggiunto da un colpo di arma da fuoco al pezzo a San Sebastiano al Vesuvio e deceduto poco dopo all’ospedale del Mare, sembrano essersi concentrate in particolare su un minorenne della periferia di Napoli. Il ragazzo, che avrebbe 17 anni, potrebbe essere stato a bordo di una minicar vista poi allontanarsi in tutta fretta dalla zona di piazza Raffaele Capasso dopo il ferimento del 19enne e di un coetaneo. A confermare questa eventualità , anche le immagini catturate dagli impianti di videosorveglianza presenti in zona e immediatamente acquisite dai carabinieri che indagano sull’accaduto.