Ucciso nel Napoletano Cantalamessa | Violenza inaccettabile

Tempo di lettura: < 1 minuto“Esprimo profondo dispiacere e mi stringo nel dolore ai cari del giovane di 19 anni, incensurato,la scorsa notte a San Sebastiano al Vesuvio.il livello che ha raggiunto laminorile. Non possono morire ragazzi così giovani per questi motivi. Ognuno deve fare la sua parte. Noi come politica abbiamo già fatto alcune cose sulla repressione dellae sulla prevenzione, come il decreto Caivano, l’introduzione dell’educazione civica a scuola e la riforma del voto in condotta. Altre ne stiamo facendo, e serve che famiglie, istituzioni scolastiche e politica collaborino affinché non si ripetano episodi drammatici e inaccettabili del genere”. Così il senatore della Lega Gianluca, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito.