Sport.quotidiano.net - Ternana-Spal 4-1, Fere lanciatissime

Terni, 2 novembre 2024 - Labatte in rimonta lae continua così la propria corsa nelle zone alte della classifica inanellando il dodicesimo risultato utile consecutivo. Lehanno saputo sfruttare pienamente la superiorità numerica maturata nei minuti di recupero del primo tempo, poco dopo il vantaggio estense. Nella ripresa, infatti, la strada verso la vittoria – l’ottava da inizio campionato – è stata spianata dalle reti messe a segno da Curcio, Donati, Cianci e Ferrante, alle quali si aggiungono i due pali colpiti da Casasola e da Cianci. Laè partita di slancio ma non è riuscita a concretizzare il dominio del proprio gioco, e dopo aver perso Cicerelli per infortunio si è ritrovata sotto al 44’ sulla rete di Karlsson.