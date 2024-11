Ilrestodelcarlino.it - Taxi a Bologna, la mappa degli aumenti

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024), 2 novembre 2024 – Dopo lo scontro, la pace. L’accordo tra Comune e Ascom, Cna, Confartigianato, Unica, Uri, Uiltrasporti, Cat e Cotabo per “migliorare il servizioin città” rende tutti soddisfatti. “Si chiude un clima di ostilità, finalmente. E ripartono le relazioni sindacali. L’intesa con Palazzo d’Accursio è un bel passo avanti”, dice Mirko Bergonzoni di Uiltrasporti, sigla tra le più battagliere nei mesi scorsi (non aveva, infatti, firmato il protocollo d’intesa in tandem con Uri). Tira un sospiro di sollievo anche Riccardo Carboni, presidente di Cotabo: “Venivamo da mesi burrascosi. Abbiamo avuto un lungo confronto, di ben cinque ore, ma poi abbiamo trovato la quadra. Anche sulle tariffe delle corse che saranno aumentate del 16 per cento (per adeguarle a inflazione e prezzo del carburante, ndr) dando seguito al parere dell’Autorità nazionale dei trasporti”.