Sparatoria nel napoletano | muore un 19enne colpito al petto ferito un coetaneo

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Dopo la morte di Emanuele Tufano, 15enne morto in unaa Napoli in corso Umberto, c’è da registrare un’altra morte violenta di un giovane, unoriginario di Casoriamortalmente da un proiettile ala San Sebastiano al Vesuviano nelquesta notte, sabato 2 novembre, verso le 00:40. Sul posto sono sopraggiunti i carabinieri di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco, che hanno avviato un’indagine. Secondo le prime ricostruzioni lasarebbe scoppiata dopo una lite tra giovani.mortale a San Sebastiano al Vesuvio In base a quanto emerso finora a fare fuoco in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, sarebbe stato uno sconosciuto che al culmine di una lite avrebbe estratto una pistola e fatto fuoco colpendo ilin pieno