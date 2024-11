Notizie.com - Soccorritore morto in Ucraina, è il primo italiano del conflitto. Il ricordo dell’amico: “Con i suoi amati cani Massimiliano Galletti ha salvato molte vite”

È stata effettuata l’autopsia sul corpo di, il 59enneinper l’esplosione di una granata: presto la salma sarà in Italia. Erano una coppia eccezionaleed il suo labrador Byron. Un cane molecolare, capace di ritrovare dispersi tra le macerie del terremoto e rintracciare escursionisti che si erano persi in montagna.in, il: “Con iha” (FACEBOOK FOTO) – Notizie.comnon aveva con sé il suo Byron in. Aveva dovuto dirgli addio qualche tempo fa. Mentre erano a passeggio, il labrador che aveva sottratto alla morte tante persone, era rimasto folgorato a causa di un cavo scoperto. “È stato un colpo durissimo per lui. Quella volta gli ho detto: ‘Pensa che Byron haun’ultima vita.