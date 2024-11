Quotidiano.net - Sepolta nell'auto per tre giorni, il miracolo della donna salvata a Valencia

Roma, 2 novembre 2024 – Settantadue interminabili ore sotto una montagna di fango e detriti. Tre intere giornate al buio, al freddo, senza acqua né cibo, in fondo a quella che sarebbe potuta diventare la sua bara, una macchina inghiottita dalla furia dell'alluvione e scaraventata in fondo a un sottopassaggio a Benetusser, uno dei centri più colpiti dalle inondazioni nei dintorni di. Workers remove vehicles and debris from train tracks in the town of Alfafar, in the region of, eastern Spain, on November 2, 2024, in the aftermath of deadly floods. Spain will deploy 10,000 more troops and police officers to the easternregion devastated by floods that have killed 211 people, Prime Minister Pedro Sanchez said.