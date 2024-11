Ilrestodelcarlino.it - Private Banking della Cassa. Nuova mostra dedicata all’Arma

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Ladi Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato ecultura artistica, presenta presso ildi Ravenna in Piazza del Popolo, n.30, fino a lunedì prossimo la‘4 Novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate’ curata dal Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna. In una delle due vetrine sono esposti cimeli preziosi e una oggettistica storica dell’Arma, in cui spiccano due uniformi storiche, una in cordellino nero da Tenente Colonnello, in uso dal 1960 al 1975, e l’altra da gala estiva, da Tenente, in uso fino al 2000, calendari degli anni dal 1960 al 1979 e la serie completa di francobolli e cartoline realizzati in occasione del 150° di fondazioneBenemerita.