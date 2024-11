Lanazione.it - Ponte di Ognissanti, boom al mare e sui monti

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Massa Carrara, 2 novembre 2024 –dida record per la Toscana che, con 480mila prenotazioni, è la prima destinazione scelta dai turisti in Italia secondo i dati raccolti da Confcommercio. Buoni risultati anche in provincia di Massa Carrara dove a trainare il turismo dellungo è certamente “il bel tempo e l’effetto Lucca Comics, il cui flusso turistico si è riversato anche sul territorio”, ha spiegato la presidente di Federalberghi Costa Apuana, Sabrina Giannetti. Insomma, la provincia di Massa Carrara di certo non è da meno. Anzi. I lidi, nonostante il periodo fuori stagione, sono stati presi d’assalto già nella giornata di ieri da coppie, famiglie e comitive di giovani.