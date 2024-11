Unlimitednews.it - Norris vince la Sprint in Brasile, Leclerc sul podio

Leggi tutto su Unlimitednews.it

SAN PAOLO () (ITALPRESS) – LandolaRace del Gran Premio del, concretizzando al massimo il gioco di squadra con il compagno di scuderia Oscar Piastri, partito dalla pole position ma generoso nel cedere la posizione al britannico per consentirgli di guadagnare un punto in più rispetto nella classifica piloti rispetto a Max Verstappen. Doppietta McLaren e terzo posto che finisce alla Ferrari del monegasco Charles, che beneficia della penalizzazione di 5? inflitta alla RedBull di Max Verstappen per aver infranto il delta in regime di Virtual Safety Car nel tentativo di superare Piastri. Il campione del mondo olandese scivola così al quarto posto davanti all’altra Rossa di Carlos Sainz, che non è riuscito a tenere il ritmo dei primi quattro ma ha fatto il suo per mantenere la sua posizione di partenza.