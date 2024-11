Oasport.it - MotoGP oggi, GP Malesia 2024: orario Sprint Race, tv, streaming, programma Sky e TV8 in chiaro

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Nelle prime ore del mattino italiano di, sabato 2 novembre, giornata piuttosto intensa in, sede del 19° round del Motomondiale. Sul tracciato di Sepang assisteremo a prove libere, qualifiche e alle, in riferimento alla, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica con accelerazioni e frenate molto decise che metterà a dura prova i centauri. LA DIRETTA LIVE DELLADIALLE 8.00 Tiene banco il duello nella classe regina tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Lo spagnolo si è presentato a questo appuntamento forte della testa della classifica iridata, con 17 punti di margine su Pecco. Nelle prove libere i due primattori del campionato si sono fatti vedere a un livello molto simile e saranno i particolari a fare la differenza. Vedremo chi riuscirà a inserirsi.