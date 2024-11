Metropolitanmagazine.it - Le ultime parole famose: gli epitaffi con cui i personaggi illustri hanno salutato il mondo dei vivi

Passeggiando tra le pietre tombali consumate dal tempo e dal vento, immerse nel profondo silenzio dei cimiteri, capita spesso d’imbattersi in lapidi arricchite da, testimonianza ultima del passaggio sulla terra di una persona. Frasi brevi, spesso incisive, volte a vibrare per l’eternità. Nel caso di scrittori, filosofi onoti, naturalmente, l’epigrafe si trasforma in una vera e propria opera d’arte in formato ridotto, capace di restituire al lettore il carattere dell’illustre defunto. C’è chi saluta ildeicon ironia, chi con una massima in grado di consolare parenti, amici e visitatori occasionali, chi si abbandona alla malinconia, chi resta criptico fino alla fine. In ogni caso, questediventano un testamento artistico, traccia sempiterna di una vita intera.