La Juventus torna concreta vince a Udine e Motta respira | i punti ci sono il gioco ancora no

Lare dopo il passo falso col Parma che oltre a costare dueaveva fatto rivalutare in negativo il 4-4 contro l’Inter. Ai bianconeri si rimettono in marcia e rispondono presente con una prestazione cinica e, senza grande spettacolo e con un Vlahovica secco di gol, quello che serviva dopo i mugugni dell’infrasettimanale e in vista della Champions dove la trasferta con il Lille sarà estremamente insidiosa e chiave di volta anche per la campagna europea, partita in modo sfavillante e anche quella mitigata dalla brutta sconfitta, la prima e unica in stagione, contro lo Stoccarda. Al Bluenergy Stadium servivano i tree quelli arrivano, e la vittoria matura già in un primo tempo giocato nel migliore dei modi dal punto di vista dello spirito, della voglia di correre e di soffrire, della concretezza.