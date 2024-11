Metropolitanmagazine.it - Klaus Davi è stato aggredito fuori una moschea a Milano

da una cinquantina di frequentatori delladi viale Jenner a. Lo ha raccontato lo stesso giornalista in una nota.stava realizzando una serie di interviste e servizi sulle prossime elezioni americane e sull’orientamento del mondo islamico sul tema. Secondo quanto raccontato,sarebbeprima accerchiato dal gruppo di persone per strada che lo ha spintonato e ha tentato di rubargli il registratore. Il giornalista è poi riuscito a sfuggire agli aggressori per poi rifugiarsi in un bar vicino. Stando a quanto riferito, gli uomini lo avrebbero seguito dentro al locale intimandogli di consegnargli la telecamera e il microfono. Sarebbe poi scoppiata una lite trae i presunti aggressori alla presenza anche di tre agenti della Digos che hanno accompagnato l’uomo presso la sua abitazione.