Calciomercato.it - Juventus, Koopmeiners li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare” Koopmeiners non si è reso protagonista di una prestazione appariscente contro l’Udinese. Reazione immediata Desiderosa di ritornare subito al successo dopo il deludente pareggio contro il Parma, la Juventus ha approcciato nel migliore dei modi la gara contro l’Udinese, stappando la partita nella prima frazione di gioco salvo poi amministrare il doppio vantaggio nella ripresa, contenendo il ritorno dei friulani. Juventus, Koopmeiners li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare” (LaPresse) – Calciomercato.itBuona la prestazione complessiva dei bianconeri, che sa si esclude la traversa colpita da Lucca non hanno quasi mai sofferto la verve dei padroni di casa. Merito anche di un approccio difensivo molto più accorto, galvanizzato anche dal pressing degli esterni e di Koopmeiners. Leggi tutto su Calciomercato.it Non ancora al top della forma dopo l’infortunio al costato, Teunnon si è reso protagonista di una prestazione appariscente contro l’Udinese. Reazione immediata Desiderosa di ritornare subito al successo dopo il deludente pareggio contro il Parma, laha approcciato nel migliore dei modi la gara contro l’Udinese, stappando la partita nella prima frazione di gioco salvo poi amministrare il doppio vantaggio nella ripresa, contenendo il ritorno dei friulani.li ha già: “, ma da” (LaPresse) – Calciomercato.itBuona la prestazione complessiva dei bianconeri, che sa si esclude la traversa colpita da Lucca non hanno quasi mai sofferto la verve dei padroni di casa. Merito anche di un approccio difensivo molto più accorto, galvanizzato anche dal pressing degli esterni e di

🔥Argomento popolare! Ne parlano anche altre fonti

(Ilfattoquotidiano.it)

C’è la diagnosi, non la prognosi. E di certo c’è l’ennesima doccia fredda stagionale per la Juventus. A poco più di una settimana dal gravissimo infortunio di Bremer (per il difensore brasiliano stagione finita) e da quello serio di Nico Gonzales, ...

(Calcionews24.com)

Juventus , Koopmeiners li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare”

, li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare” Udinese-Juve, la formazione ufficiale: scocca l’ora di Koopmeiners ! Vlahovic…

! Vlahovic… Juventus , Koopmeiners scalpita, ancora out Douglas Luiz: la probabile contro l’Udinese

, scalpita, ancora out Douglas Luiz: la probabile contro l’Udinese Udinese-Juve diretta: decidono l'autogol di Okoye e la rete di Savona LIVE

La Juve sfida l'Udinese e Motta si affida a Koopmeiners ed Yildiz

ed Yildiz Thiago Motta: "Koopmeiners è recuperato"

Juventus, Koopmeiners li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare” Juventus, Koopmeiners li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare” (LaPresse) – Calciomercato.it Buona la prestazione complessiva dei bianconeri, che sa si esclude la traversa colpita da Lucca ... (calciomercato.it)

Juventus, Koopmeiners li ha già divisi: “Fondamentale, ma da registrare” (LaPresse) – Calciomercato.it Buona la prestazione complessiva dei bianconeri, che sa si esclude la traversa colpita da Lucca ... Koopmeiners su misura: il retroscena sul rientro e il precedente Juve-Inter Contro il Parma, almeno tra i convocati, si rivede l’ex atalantino fuori da un mese: utilizzerà una protezione speciale ... (msn.com)

Contro il Parma, almeno tra i convocati, si rivede l’ex atalantino fuori da un mese: utilizzerà una protezione speciale ... Juve, Gamba: “Koopmeiners rimarrà fermo per qualche tempo” Gamba ha parlato delle condizioni di Koopmeiners: il giornalista ha spiegato che il calciatore della Juve sarà monitorato per alcuni giorni In attesa degli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del ... (juvenews.eu)

Juve, ecco le condizioni di Teun Koopmeiners, uscito per un problema fisico ieri nell’intervallo di Juve-Cagliari L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Teun Koopmeiners, uscito nell’intervallo della sfida di ieri che ...