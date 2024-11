Ilfattoquotidiano.it - Il post elezioni fa paura, sempre più statunitensi ricchi valutano la possibilità di fuggire all’estero

Lepresidenziali di martedì, e ciò che ne potrà seguire, fannoagli americani più. In molti, mai così tanti, considerano ladi sarsi, almeno temporaneamente,. Lo riporta la Cnbc citando le testimonianze di avvocati specializzati in samentie i consulenti di family office /servizi per titolari di grandi patrimoni, ndr)che parlano di richieste record in tal senso. Il timore è che al voto possa seguire una fase di turbolenze politiche e rivolte sociali. “Non abbiamo mai visto tante richieste come ora”, ha affermato Dominic Volek, responsabile dei clienti private ??presso lo studio specializzato in migrazioni Henley & Partners.