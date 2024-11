Lanazione.it - "Festasaggia" con castagne e polenta

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Un grande evento dedicato ad atmosfere, sapori e colori dell’autunno tra i vicoli di Raggiolo. Oggi e domani torna il tradizionale appuntamento della Festa di Castagnatura che animerà il borgo casentinese con due giornate ricche di appuntamenti tra spettacoli, rievocazioni, racconti e gastronomia dove visitatori di tutte le età saranno accompagnati in un coinvolgente percorso alla scoperta della filiera di un frutto che, per secoli, è stato alla base dell’economia e dell’alimentazione locale. Il filo conduttore dell’evento, promosso dalla Brigata di Raggiolo in collaborazione con il Comune di Ortignano Raggiolo e l’EcoMuseo del Casentino, sarà rappresentato dalla valorizzazione della castagna in tutte le sue molteplici declinazioni. La volontà degli organizzatori è quella di tenere vive le memorie del passato e di tramandarle alle future generazioni.