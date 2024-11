Laprimapagina.it - Domani a Capri la nona edizione del Trofeo Fishing Capri Island Tournament

L’associazione sportiva Battiti di Pesca, riconosciuta dal CONI e dalla FIPSAS, è orgogliosa di annunciare ladel, che avrà luogo, 3 novembre, presso la darsena del porto turistico di. L’evento, patrocinato dal Comune di, è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione della Marina die della Capitaneria di Porto di. Con il supporto del suo nuovo partner Givova, Battiti di Pesca ha reso questo appuntamento un momento di ritrovo per grandi atleti e appassionati, attirando partecipanti da tutta Italia: dalla Toscana, al Lazio, alla Calabria, Puglia, Campania e Lombardia. Tra gli atleti in gara spiccano nomi prestigiosi come Iacopo Collavoli, neo-campione del mondo di canna da riva, Fabio Pantani del club azzurro e Michele Prezioso, una figura storica e rispettata nel settore della pesca sportiva.