Formiche.net - Come può essere un’agenzia d’intelligence Ue? Risponde Petrelli (Roma Tre)

La Central Intelligence Agency “non c’entra nulla” con la proposta di Sauli Niinistö, ex presidente della Finlandia, di istituire un organismo di intelligence in grado di aiutare a proteggere le istituzioni europee dalle minacce esterne. Lo spiega Niccolò, ricercatore in Studi strategici al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli StudiTre, commentando il rapporto consegnato mercoledì a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, sul rafforzamento delle capacità di difesa dell’Europa in ambito civile e militare. Perché il servizio americano non c’entra nulla? Il rapporto parla di integrazione e coordinamento per produrre analisia difesa delle istituzioni comunitarie. I compiti della Central Intelligence Agencyla conosciamo oggi sono molto diversi, essendo un servizio di raccolta informativa.