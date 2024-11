Biccy.it - Claudio Sona svela i retroscena sul Trono Gay: preferenze di Maria

(Biccy.it - sabato 2 novembre 2024) Sono passati ben otto anni dal primoGay, che purtroppo dopo sole due edizioni è stato archiviato. A distanza di tutto questo tempoha rivelato qualche curiosità sulla sua esperienza a Uomini e Donne. Ospite nel podcast MondoCash, il 37enne hato che dietro al suo arrivo sulc’era una preferenza in comune traDe Filippi e la redazione del dating show.ha parlato anche del post U&D ed ha ammesso che la storia con Mario Serpa in parte è andata avanti per le pressioni esterne, visto che lui da tempo aveva capito che non c’era la chimica giusta. “Come sono diventato popolare sui social? Nel 2016 è uscita la notizia che avrebbero fatto unGay, quindi un amico ha mandato la candidatura per me. Ho fatto i primi provini, poi il successivo e così avanti per diversi mesi, poi c’è stata la scelta finale.