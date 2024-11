Verso Bologna-Lecce, Italiano: “Vogliamo dare continuità” (Di venerdì 1 novembre 2024) Archiviata la bella vittoria di Cagliari, il Bologna si appresta a tornare in campo al Dall’Ara per sfidare l’ostico Lecce diretto da Gotti nel match valido per l’11° turno di questa Serie A 2024-2025. Ad introdurre la sfida contro la compagine salentina. le parole di mister Italiano nella Bolognatoday.it - Verso Bologna-Lecce, Italiano: “Vogliamo dare continuità” Leggi tutto su Bolognatoday.it (Di venerdì 1 novembre 2024) Archiviata la bella vittoria di Cagliari, ilsi appresta a tornare in campo al Dall’Ara per sfil’osticodiretto da Gotti nel match valido per l’11° turno di questa Serie A 2024-2025. Ad introdurre la sfida contro la compagine salentina. le parole di misternella

Archiviata la bella vittoria di Cagliari, il Bologna si appresta a tornare in campo al Dall’Ara per sfidare l’ostico Lecce diretto da Gotti nel match valido per l’11° turno di questa Serie A 2024-2025 ...

Bologna -Lecce, la conferenza stampa prepartita di Italiano "Attenzione e qualità sono state caratteristiche importanti per questa vittoria e che vorrei rivedere anche domani, andando in campo con gli ...

Bologna-Lecce è una partita dell'undicesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Sabato alle 15 la sfida al Dall'Ara contro i salentini per bissare il bel successo di martedì scorso in Sardegna. Tante conferme in vista per Italiano, che però sarà ancora costretto a fare a meno deg ...