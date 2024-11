Trump e i problemi di look nel comizio: “I capelli non vanno” - (Adnkronos) – "Non è una buona giornata per i miei capelli". Donald Trump ha problemi di look nel comizio di Warren, in Michigan. "Sto studiando i miei capelli, non stanno benissimo oggi ma chi se ne importa. Non è una buona giornata per i miei capelli, meglio non guardare", dice il candidato repubblicano, nell'evento a Leggi tutto su Periodicodaily.com (Periodicodaily.com - venerdì 1 novembre 2024)- (Adnkronos) – "Non è una buona giornata per i miei". Donaldhadineldi Warren, in Michigan. "Sto studiando i miei, non stanno benissimo oggi ma chi se ne importa. Non è una buona giornata per i miei, meglio non guardare", dice il candidato repubblicano, nell'evento a

(Adnkronos) - "Non è una buona giornata per i miei capelli". Donald Trump ha problemi di look nel comizio di Warren, in Michigan. "Sto studiando i miei capelli, non stanno benissimo oggi ma chi se ne ...

Gli insulti del comico amico di Trump potrebbero spingere molte persone portoricane che vivono negli stati in bilico a votare per Harris ...

I commenti più duri e violenti sono stati quelli di un comico, che se l'è presa soprattutto con i portoricani: gli altri oratori gli sono poi andati dietro ...

Il candidato repubblicano, durante la tappa della sua campagna elettorale in Wisconsin, cavalca le polemiche dopo la frase di Biden sui suoi elettori ...