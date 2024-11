Nerdpool.it - TRENTENNIAL PARK di LEO ORTOLANI

Leggi tutto su Nerdpool.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Nerdpool.it: Un graditissimo ritorno a Lucca Comics & Games 2024 (e sugli scaffali degli amanti del fumetto e delle grandi avventure, ricche di ironia): Rat-Man, il personaggio nato dalla matita di Leo, è pronto a conquistare i lettori con, scritto e disegnato appositamente daper celebrare i 30 anni di Panini Comics. Tra le innumerevoli storie e personaggi pubblicati in tret’anni, chi meglio di Rat-Man come testimonial inconfondibile di decenni di vita editoriale? L’attesissimo albo sarà disponibile in fiera e – da giovedì 31 ottobre – in edicola, fumetteria e su Panini.it. Ini lettori scopriranno che Rat-Man si è ritirato a vivere in montagna con le sue capre: i fumetti, i lettori e gli autori non esistono più e sono lontani i tempi della serie che lo vedeva protagonista o almeno così lui crede.