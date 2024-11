The House of the Dead | Paul W S Anderson regista di Resident Evil adatterà il videogioco per il cinema

House of the Dead: Paul W.S. Anderson, regista di Resident Evil, adatterà il videogioco per il cinema È in preparazione un nuovo film su The House of the Dead, la cui regia è affidata a Paul W.S. Anderson, il famoso regista di Resident Evil. Il film sarà l’adattamento dell’omonimo classico sparatutto on-rails di Sega, che ha caratterizzato praticamente tutte le sale giochi e che è arrivato anche su console, con diversi giochi che derivano dal primo successo, uscito nel 1996. Al film sono legati altri nomi, come quello di Jeremy Bolt come produttore esecutivo, ma non è ancora stato confermato alcun membro del cast, né è stata fissata una data di uscita. La notizia del nuovo film di The House of the Dead è arrivata da Deadline che ha confermato che Anderson e Bolt lavoreranno a insieme a Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Dan Jevons di Story Kitchen. Timothy I. Leggi tutto su Cinefilos.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Cinefilos.it: Theof theW.S.diilper ilÈ in preparazione un nuovo film su Theof the, la cui regia è affidata aW.S., il famosodi. Il film sarà l’adattamento dell’omonimo classico sparatutto on-rails di Sega, che ha caratterizzato praticamente tutte le sale giochi e che è arrivato anche su console, con diversi giochi che derivano dal primo successo, uscito nel 1996. Al film sono legati altri nomi, come quello di Jeremy Bolt come produttore esecutivo, ma non è ancora stato confermato alcun membro del cast, né è stata fissata una data di uscita. La notizia del nuovo film di Theof theè arrivata daline che ha confermato chee Bolt lavoreranno a insieme a Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Dan Jevons di Story Kitchen. Timothy I.

Paul W.S. Anderson ha intenzione di scrivere e dirigere un nuovo film basato sulla serie di videogiochi The House of the Dead di Sega.

