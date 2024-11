Ilgiorno.it - Strage di Piazza della Loggia, la Svizzera non consegna il presunto esecutore Toffaloni: “Da noi il reato è prescritto”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Marco? Le autorità svizzere non intendono cercarlo, nemmeno se a chiederlo è la giustizia italiana. Non lo ritengono necessario, essendo il 67enne ex ordinovista veronese, da anni cittadino elvetico, un uomo libero. In più, fanno sapere, anche qualora le cose stessero diversamente, non lo farebbero comunque, giacché ildiper cui si procede a distanza di 50 anni dai fatti nell’ordinamento svizzero è. È, in buona sostanza, quanto si è sentito rispondere nei giorni scorsi dalle istituzioni elvetiche il presidente del collegio del tribunale dei Minori di Brescia Federico Allegri, innanzi al quale è in corso il processo Marco, accusato di essere uno degli esecutori materialidi. Era il 28 maggio 1974, eaveva appena 16 anni.