Liberoquotidiano.it - "Stava accoltellando il poliziotto". Verona? Il video di Moussa Diarra inchioda lui e la sinistra

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Liberoquotidiano.it: E ora cosa dirà la? Le immagini delle telecamere di sorveglianza non lascerebbero dubbi: l'immigrato ucciso da unper colpire l'agente con un coltello da cucina. E nello zaino,– 26enne maliano – aveva anche un'altra lama, sempre un coltellaccio da cucina. Gli spari d'avvertimento dell'agente della Polfer non sono serviti. L'immigrato gli si è fatto sotto e quando ilha premuto nuovamente il grilletto colpendoal petto – colpo risultato fatale – l'africano sarebbe stato a meno di un metro di distanza. Il fatto è avvenuto il 20 ottobre poco dopo le 7 del mattino. Un paio d'ore prima il maliano aveva aggredito due agenti della polizia municipale scaraventandone uno a terra. Poi, arrivato in stazione, ha distrutto due vetrine.