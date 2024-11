musica classica e più in generale di musica che saranno a Roma, in questo primo fine settimana di Novembre ci sarà l’opportunità di ascoltare dal vivo tre grandi Concerti presso la chiesa scozzese di St. Andrew, nella centralissima via XX Settembre. Il programma dei Concerti vedrà esibirsi ben sette musicisti in tre Concerti, in un repertorio di musica che spazierà da Beethoven alla musica cameristica del‘900, ma anche su sonorità tipiche della musica Argentina di Astor Piazzolla e lo stile particolarissimo del Bel canto della musica dell’800. Romadailynews.it - Rome Concert Series: Luisa Sello & Bruno Canino aprono i concerti di musica classica organizzati per il mese di Novembre Leggi tutto su Romadailynews.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Romadailynews.it: Per gli appassionati die più in generale diche saranno a Roma, in questo primo fine settimana di Novembre ci sarà l’opportunità di ascoltare dal vivo tre grandii presso la chiesa scozzese di St. Andrew, nella centralissima via XX Settembre. Il programma deii vedrà esibirsi ben sette musicisti in trei, in un repertorio diche spazierà da Beethoven allacameristica del‘900, ma anche su sonorità tipiche dellaArgentina di Astor Piazzolla e lo stile particolarissimo del Bel canto delladell’800.

Rome Concert Series: Luisa Sello & Bruno Canino aprono i concerti di musica classica organizzati per il mese di Novembre

Per gli appassionati di musica classica e più in generale di musica che saranno a Roma, in questo primo fine settimana di Novembre ci sarà l’opportunità ...

Rome concert series starts with three exciting concerts from classical to popular music

Three concerts for three nights of music at the St. Andrew’s Church of Scotland in the city of Rome. On the first Friday of November, 9:00 pm, the concert of Luisa Sello & Bruno Canino, flute and ...

