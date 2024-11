Processo Martorano, la Corte d'Appello assolve gli imputati "il fatto non sussiste" - La Corte d’Appello di Reggio Calabria, presieduto dal giudice Alfredo Sicuro, ha assolto "perché il fatto non sussiste", Santo Alfonso Martorano, di 67 anni, titolare della "M3", società di intermediazione finanziaria al centro di un'inchiesta, coordinata dalla procura reggina. Martorano, in Reggiotoday.it - Processo Martorano, la Corte d'Appello assolve gli imputati "il fatto non sussiste" Leggi tutto su Reggiotoday.it (Reggiotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Lad’di Reggio Calabria, presieduto dal giudice Alfredo Sicuro, ha assolto "perché ilnon", Santo Alfonso, di 67 anni, titolare della "M3", società di intermediazione finanziaria al centro di un'inchiesta, coordinata dalla procura reggina., in

