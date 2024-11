Probabili formazioni Inter-Venezia | esordio per Martinez?

Probabili formazioni Inter-Venezia. Il match tra Inter e Venezia, che avrà luogo domenica 3 novembre alle 20.45 a San Siro, promette di essere un incontro Interessante nell’ambito dell’undicesima giornata di Serie A. Con la diretta tv su Dazn in esclusiva, i tifosi potranno seguire in tempo reale le emozioni di questo scontro. Da una parte ci sono i nerazzurri, reduci da una serie di prestazioni positive e con grandi ambizioni, dall’altra i lagunari, che stanno cercando di ritagliarsi uno spazio importante nel campionato. Probabili formazioni Inter-Venezia: le scelte di Inzaghi La squadra di Simone Inzaghi si presenta con una rosa competitiva, ma con qualche assenza da tenere in considerazione. Hakan Calhanoglu, che ha saltato le ultime partite, è pronto a tornare, anche se Asllani potrebbe essere preferito come titolare. Leggi tutto su Ilnerazzurro.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilnerazzurro.it:. Il match tra, che avrà luogo domenica 3 novembre alle 20.45 a San Siro, promette di essere un incontroessante nell’ambito dell’undicesima giornata di Serie A. Con la diretta tv su Dazn in esclusiva, i tifosi potranno seguire in tempo reale le emozioni di questo scontro. Da una parte ci sono i nerazzurri, reduci da una serie di prestazioni positive e con grandi ambizioni, dall’altra i lagunari, che stanno cercando di ritagliarsi uno spazio importante nel campionato.: le scelte di Inzaghi La squadra di Simone Inzaghi si presenta con una rosa competitiva, ma con qualche assenza da tenere in considerazione. Hakan Calhanoglu, che ha saltato le ultime partite, è pronto a tornare, anche se Asllani potrebbe essere preferito come titolare.

Probabili formazioni Inter-Venezia: conferma per Frattesi, occhio a Taremi e Oristanio

Probabili formazioni Inter Venezia - Le possibili scelte di Inzaghi e Di Francesco per la sfida dell'11^ giornata di Serie A ...

Serie A, le probabili formazioni: torna Theo Hernandez, Koopmeiners titolare

La Serie A torna in campo. A pochi giorni dal turno infrasettimanale, sabato 2 novembre si giocherà l' undicesima giornata di campionato, con le big che sono chiamate a confermarsi e a riscattare pres ...

Le probabili formazioni di Inter-Venezia: Josep Martinez titolare?

Dopo l’impegno di Empoli, l’ Inter affronterà il Venezia in casa in una gara valida per l’11a giornata di Serie A. I nerazzurri sperano di recuperare gli infortunati Francesco Acerbi e Hakan ...

Inter, può toccare a Martinez e Buchanan col Venezia. Chi torna e chi no dall’infermeria

Altre novità di formazione attese in casa Inter dopo il successo a Empoli nell'infrasettimanale: a San Siro arriva il Venezia ...