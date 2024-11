Ilfattoquotidiano.it - “Piglet è la mia vita, non smetterò mai di cercarlo”: lascia il lavoro e spende oltre 18 mila euro per ritrovare il chihuahua rubato

(Ilfattoquotidiano.it - venerdì 1 novembre 2024)- Mel Clements, una donna britannica di 54 anni, ha dimostrato che l’amore per un animale domestico può spingerci a compiere imprese straordinarie. Per, il suodi tre anni scomparso sette mesi fa, Mel ha speso18e ha attraversato il Regno Unito in lungo e in largo, percorrendo ben 16.000 chilometri. La sua odissea è iniziata a marzo, quando Mel si trovava sulla barca di un’amica ormeggiata a Harefield, un villaggio vicino a Londra. Durante una visita dal dentista, l’imbarcazione è stata svaligiata e, tra gli oggetti rubati, c’era anche il suo. Devastata dalla scomparsa del suo “compagno”, come lo definisce lei stessa, Mel ha deciso di non arrendersi.