Perché Uomini e Donne oggi non va in onda, 1 novembre 2024: il motivo Perché oggi Uomini e Donne non va in onda? Il popolare dating show di Maria De Filippi oggi, venerdì 1 novembre 2024, non va in onda su Canale 5 Perché è un giorno festivo. Si festeggia infatti la solennità di Tutti i Santi, una delle più importanti per i credenti. Come spesso accade in queste occasioni i programmi di Maria De Filippi non vanno in onda nei giorni festivi. Il programma tornerà regolarmente in onda lunedì, 4 novembre, per una nuova settimana di programmazione. oggi al suo posto spazio nel pomeriggio di Canale 5 a Inga Lindstrom, poi My Home My Destiny II. Storia Uomini e Donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996.

Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5, oggi 1 novembre va in onda? Questa è la domanda dei fan, che stanno cercando di capire se oggi, giorno di Festa, ...

La festività di Ognissanti porta oggi qualche cambiamento nella fascia pomeridiana di Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset, rispondendo alle richieste dei telespettatori che approfitteranno del ponte ...

