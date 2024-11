Calciomercato.it - Pareggio deludente, raid notturno nel centro sportivo del club bianconero

(Calciomercato.it - venerdì 1 novembre 2024)- Auto vandalizzate neldel: paura nella notte e responsabili individuati Ha del clamoroso quanto accaduto la scorsa notte, quando quattro persone si sono introdotte neldeldanneggiando alcune auto parcheggiate. Auto vandalizzate neldell’Ascoli (LaPresse) – Calciomercato.itTensione alle stelle in casa Ascoli. Ilmarchigiano, dopo la dolorosa retrocessione dalla Serie B maturata lo scorso anno, sta vivendo una stagione tutt’altro che semplice nel girone B di Serie C dove, dodici turni di campionato, occupa il quartultimo posto in classifica con 9 punti all’attivo al pari del Milan Futuro, con una sola lunghezza di vantaggio sulla Spal e tre sul Legnago, fanalino di coda del secondo raggruppamento del torneo di terza serie.