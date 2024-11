Ilgiorno.it - Omicidio di Sara Centelleghe, oggi la camera ardente in auditorium e domenica il funerale

Leggi tutto su Ilgiorno.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Ilgiorno.it: Costa Volpino (Bergamo), 1 novembre 2024 – Mercoledì sera la fiaccolata da Lovere a Costa Volpino che ha visto una grande partecipazione. In tremila per l’abbraccio a, la studentessa di 18 anni, uccisa nella sua abitazione al terzo piano nella notte tra venerdì e sabato scorso con una settantina di forbiciate dal 19enne indiano Jashandeep Badhan, in carcere con l’accusa divolontario aggravato dalla crudeltà.invece sarà allestita la. È stata prevista in, in via Nazionale 155 a Costa Volpino: sarà possibile così rendere omaggio alla ragazza la cui morte ha scosso non solo la comunità bergamasca ma tutto il Paese. Lasarà aperta dalle 9 alle 21. Domani è prevista una veglia. I funerali sono stati invece fissati peralle 15 nella chiesa di Sant’Antonio Abate Corti di Costa Volpino.