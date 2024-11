Mister Movie | Il Finale di Saw L’Enigmista 20 Anni dopo Leigh Whannell svela nuovi dettagli - Grazie a Mister Movie abbiamo potuto scrivere questa notizia. Il 29 ottobre 2004, Saw arrivava per la prima volta nelle sale cinematografiche, gettando le basi per uno dei franchise horror più discussi e longevi del cinema contemporaneo. Vent’Anni dopo, il pubblico non ha ancora dimenticato il Finale scioccante che ha reso celebre il film: John Kramer, il “cadavere” disteso per tutto il tempo sul pavimento del bagno, si alza in piedi rivelandosi come il vero killer, noto come Jigsaw, lasciando Adam (interpretato da Leigh Whannell) a una fine agghiacciante. Leigh Whannell e il Finale Iconico di Saw L’Enigmista In occasione del 20° Anniversario di Saw, Leigh Whannell, sceneggiatore e attore del film, ha condiviso i suoi ricordi durante il BlumFest al New York Comic Con 2024. Mistermovie.it - Mister Movie | Il Finale di Saw L’Enigmista 20 Anni dopo Leigh Whannell svela nuovi dettagli Leggi tutto su Mistermovie.it (Mistermovie.it - venerdì 1 novembre 2024)- Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il 29 ottobre 2004, Saw arrivava per la prima volta nelle sale cinematografiche, gettando le basi per uno dei franchise horror più discussi e longevi del cinema contemporaneo. Vent’, il pubblico non ha ancora dimenticato ilscioccante che ha reso celebre il film: John Kramer, il “cadavere” disteso per tutto il tempo sul pavimento del bagno, si alza in piedi rivelandosi come il vero killer, noto come Jigsaw, lasciando Adam (interpretato da) a una fine agghiacciante.e ilIconico di SawIn occasione del 20°versario di Saw,, sceneggiatore e attore del film, ha condiviso i suoi ricordi durante il BlumFest al New York Comic Con 2024.

